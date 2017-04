IOS



Prof. Dr Ulf Brunnbauer wird erster hauptamtlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS)

Am Donnerstag, 16.3.2017, hat der Stiftungsrat des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), einstimmig Prof. Dr. Ulf Brunnbauer zum ersten hauptamtlichen, wissenschaftlichen Direktor des IOS gewählt.

Das IOS ist seit Anfang 2017 das erste Leibniz-Institut in Regensburg und eines von insgesamt sieben Leibniz-Instituten in Bayern. Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein interdisziplinärer Verbund von 91 selbständigen Instituten in ganz Deutschland, die jeweils von Land und Bund finanziert werden. Der Aufnahme des IOS in die Leibniz-Gemeinschaft ging eine umfangreiche Evaluierung durch den Wissenschaftsrat voraus, die das IOS mit der Gesamtnote „exzellent“ abschloss. Im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft bekommt das IOS nun zum ersten Mal eine hauptamtliche Leitung.

Nach seiner Wahl zum Direktor erklärte Prof. Brunnbauer: „Die Mitgliedschaft des IOS in der Leibniz-Gemeinschaft bietet optimale Möglichkeiten, die Forschung über die historischen, ökonomischen und politischen Entwicklungen Ost- und Südosteuropas weiterzuentwickeln. Angesichts der Bedeutung dieser Region für Europa müssen wir sie besser verstehen. Das IOS will ich dabei als einen der international wichtigsten Standorte dafür positionieren – die exzellente Arbeit unserer Mitarbeiter ist die beste Basis dafür. Dadurch wird auch die Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandorts Regensburg insgesamt gestärkt.“

Ulf Brunnbauer ist gebürtiger Österreicher und seit 2008 Inhaber des Lehrstuhls Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg. Er forscht v.a. über die moderne Geschichte Südosteuropas. Er ist auch Ko-Sprecher der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, einer gemeinsamen Exzellenzeinrichtung von LMU München und Universität Regensburg. Seit 2012 bekleidete er das Amt als geschäftsführender Direktor des IOS und hat es damit auf dem Weg in die Leibniz-Gemeinschaft maßgeblich begleitet.