Publikationen



Economic Systems: Impact Factor kräftig gestiegen

Der neue Journal Citations Report von Thomson Reuters dokumentiert einen weiteren Anstieg des Impact Factors für Economic Systems, nun auf 1,197 für das Jahr 2016. Das ist der höchste Impact Factor aller Zeitschriften auf dem Gebiet der komparativen Wirtschaftsforschung.

Das aktuelle Juni-Heft 2017 enthält u.a. ein Symposium zu „Structural Change, Industrial Upgrading and China's Economic Transformation“. Dabei handelt es sich um eine kleine Auswahl der bei der 6th Biannial Conference on Transition and Economic Development (TED) präsentierten Papiere, die im September 2015 von der China National Natural Sciences Foundation in Shanghai organisiert wurde, in Zusammenarbeit mit dem China Center for Economic Studies der Fudan University, dem Technology and Management Center for Development (TMCD) der University of Oxford, sowie der Japanese Association for Chinese Economy and Management Studies (JACEM). Gastherausgeber sind Jun Zhang (Fudan University, Shanghai), Xiaolan Fu (University of Oxford) und Shanping Yan (Doshisha University, Kyoto-shi).

Unter acht weiteren Beiträgen zur komparativen Wirtschaftsforschung beschäftigen sich Jelena Nikolic, Ivica Rubil und Iva Tomic (Pre-crisis reforms, austerity measures and public-private wage gap in two emerging economies) mit der Entwicklung des Lohngefälles zwischen öffentlichem und privatem Sektor in Serbien und Kroatien zwischen 2008 und 2011. Die in beiden Ländern bereits existierenden Lohnprämien im öffentlichen Sektor wuchsen demnach in diesen Krisenjahren, trotz Sparmaßnahmen, weiter an. Mikhail Mamonov und Andrei Vernikov (Bank ownership and cost efficiency: New empirical evidence from Russia) analysieren Kosteneffizienz im russischen Bankensektor zwischen 2005 und 2013. Interessanterweise verliert der Kernbereich der großen staatlichen Banken mit höherer Kreditvergabe an Effizienz, ein Effekt, für den die Autoren politische Einmischung in Kreditentscheidungen zugunsten weniger rentabler Projekte verantwortlich machen.