Vorträge



Mapping the regional and ethnic diversity of Moldova in the past and present

Ein Vortrag von Dr. Dorin Lozovanu (Institute of Ecology and Geography, Academy of Sciences of Moldova).

Datum: Dienstag, 25. Juli 2017

Zeit: von 10 bis 12 Uhr

Ort: Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg, Landshuter Str. 4 (Raum 017)