Vorträge



Gagauzia and Gagauzians: new entity and its realities

Ein Vortrag von Dr. Dorin Lozovanu (Institute of Ecology and Geography, Academy of Sciences of Moldova).

Datum: Dienstag, 25. Juli 2017

Zeit: von 10 bis 12 Uhr

Ort: Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg, Landshuter Str. 4 (Raum 017)