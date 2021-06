Diskussion



Podiumsdiskussion „Remembering Yugoslavia’s Wars: Reflections on the RECOM Network“

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Reihe: „1991–2021: 30 Jahre nach dem Zerfall Jugoslawiens“, veranstaltet von IOS und Südosteuropa-Gesellschaft, Zweigstelle Regensburg.

Podiumsteilnehmer*innen: Jasna Dragović-Soso (‎Professor of International Politics and History, Goldsmiths University, London), Jelena Subotić (Professor of Political Science, Georgia State University, Atlanta), Denisa Kostovicova (Associate Professor in Global Politics, European Institute at the London School of Economics and Political Science)

Moderation: Jacqueline Nießer

Kooperationspartner: Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien

Veranstaltungssprache: Englisch

Datum: 28. Juni 2021

Zeit: 16 bis 18.00 Uhr

Ort: Online via Zoom (Meeting-ID: 895 9289 3379, Kenncode: 392901)

REKOM setzt sich für eine offizielle Wahrheitskommission ein, die gemeinsam von den postjugoslawischen Staaten eingerichtet werden soll. Hinter dem REKOM-Netzwerk steht die Idee, die Dokumentation der Kriegsopfer nach einheitlich abgestimmten Standards zu gestalten, so dass die einzelnen Opferzahlen nicht mehr gegeneinander aufgerechnet, sondern zusammengerechnet werden. Nach einer großen Mobilisierung für diese Idee aus den Zivilgesellschaften zwischen 2006 und 2011 erhielt die Initiative auch Unterstützung aus der Politik. Dennoch ist die Umsetzung einer regionalen Wahrheitskommission bis heute nicht erfolgt. Die Podiumsdiskussion geht der Frage nach, was man aus der Geschichte von REKOM über Erinnerungskultur, Gesellschaft und Politik 30 Jahre nach Jugoslawien lernen kann.

++++++++++++

RECOM is a regional network of memory activists promoting an official truth commission to be established through a joint effort by the post-Yugoslav states. The idea has been to reconcile the documentation of war victims so that individual victim numbers were no longer set off against each other but added together. After a huge mobilization among memory activists between 2006 and 2011, declarative political support was triggered too. But the political realization of a regional truth commission so far has never materialized. The panel discussion explores the question: What can we learn from RECOM about memory, society and politics 30 years after Yugoslavia?