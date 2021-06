Vorträge



Regensburg & Rijeka Lectures 2021: Vorträge von Danijel Kezić und Zvijezdana Vrzić

Am letzten Termin der Regensburg & Rijeka Lectures 2021 – New Research in Southeast European Studies referieren Danijel Kezić (Regensburg) zu „Construction of the Yugoslavian Railway Network 1919-1941. Experts Visions, Challenges and Reality” und Zvijezdana Vrzić (Rijeka) zu „Nation-state ideology, identity and language rights in Croatia: The case of Istro-Romanian speakers in Istria”.

Die Vortragsreihe ist Teil einer Kooperation von University of Rijeka, Philosophical Faculty, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies und Graduate School for East and Southeast European Studies (University of Regensburg).

Datum: 7. Juli 2021

Zeit: 16.00 Uhr

Ort: Online via Zoom, Anmeldung (Meeting-ID: 836 2294 6943, Passcode: 792829)