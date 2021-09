Publikationen



Neuer Band von DigiOst zu ethnischen Karten am Balkan erschienen

In ihrem Buch "Maps in the Service of the Nation" (Bd. 12 der vom IOS mitherausgegebenen Reihe DigiOst) analysieren die Autoren Gábor Demeter und Zsolt Bottlik die Erstellung und Nutzung von ethnischen Karten am Balkan von 1840 bis 1914. In einer bisher nicht geleisteten Genauigkeit werden die zugrundeliegenden statistischen Daten und die Visualisierungstechniken sowie die absichtsvollen, aber auch unbeabsichtigten Fehler dekonstruiert. Auf Basis ihrer Analyse haben die beiden Autoren mehr als 60 Karten neugezeichnet.

Das Buch ist im Open Access erschienen und steht auf der Seite des Verlages zum Download bereit.