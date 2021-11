Podiumsdiskussion



Die Corona-Krise: Stresstest für die Gesellschaft

Die Covid-19-Pandemie hat weitreichende Folgen für Politik und Gesellschaft. Auch wenn jetzt in vielen Staaten Mittel-, Ost - und Südosteuropas ausreichend Impfstoff vorhanden ist, überwiegt vielerorts das Misstrauen in der Bevölkerung. Zahlreiche Länder gelten weiter als Hochrisikogebiete mit hohen Infektionsraten und vielen Todesfällen. Reisen bleiben deshalb weiter erschwert.

Der Kampf gegen das Virus wird außerdem politisch instrumentalisiert, um autoritäre Systeme auszubauen und die Pressefreiheit einzuschränken. Auch Kirchen und Religionsgemeinschaften stehen vor ganz neuen Herausforderungen im Umgang mit Covid-19. Welche sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie sich in der Region bisher gezeigt haben, wird diskutiert von:

Pavle Aničić, Serbisch-orthodoxe Gemeinde, Düsseldorf

Franziska Tschinderle, Journalistin im Auslandsressort von „profil“, Wien

Thomas Urban, Journalist und Buchautor, Warschau

Moderation: Gemma Pörzgen, Chefredakteurin der Zeitschrift „OST-WEST. Europäische Perspektiven“, Berlin

Veranstalter: Redaktion „OST-WEST. Europäische Perspektiven“, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung

Datum: Donnerstag, 18. November 2021

Zeit: 19 bis 20.30 Uhr

Ort: Online, Anmeldung für Online-Teilnahme bis zum 17.11.2021, per Mail an ht(at)renovabis.de

