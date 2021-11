Vorträge



Rijeka-Regensburg Lectures "New Trends in Southeast European Studies“

November 16, 11.15 AM

Eva Maria Walter (Regensburg): “An Urban Ethnography Of Ugliness: Relating Past and Present in Czech And Slovak Cities Through ‘Visual Smog’”

Sanja Puliar d’Alessio (Rijeka): “The Ethnography Of Complex Organisations: A Case Study Of The 3. Maj Shipyard”

December 14, 11.15 AM

Brigita Miloš (Rijeka): "Motherhood And COVID: An Exercise in Autoethnography"

Adrian Grama (Regensburg): “Before Flexibility. Labor, Law and Capital in Interwar Romania and Portugal”

