Workshop



Transformations in Sovereignty – Souveränität im Wandel

Organisiert wird die dreiteilige Veranstaltungsreihe von Prof. Dr. Gerlinde Groitl (z.Zt. Universität Passau) und Prof. Dr. Guido Hausmann (Universität Regensburg / Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa Forschung) im Rahmen des Regensburger Leibniz-WissenschaftsCampus „Europa und Amerika“. Die beiden Organisator*innen koordinieren das Forschungsmodul „Transatlantische politische Transformationen“.

Mittwoch, 3.11.2021: 18.00-19.00 Uhr

Prof. Dr. Kristina Spohr, LSE London: "Russischer Revisionismus: Souveränität in der europäischen Ordnung nach dem Kalten Krieg"

Donnerstag, 4.11.2021: 17.00-18.00 Uhr

Dr. Ronja Kempin, SWP Berlin: "Spielball der Mächte? Stand und Perspektiven der Souveränität der EU"

Mittwoch, 10.11.2021: 17.00-18.30 Uhr

Dr. Martin Deuerlein, Universität Tübingen: ""Sovereignty at Bay?" - The Crisis of Sovereignty in the 1970s"

Response by: Jon Matlack, Doctoral Researcher at the Leibniz-ScienceCampus Europe and America

Ort: online – Den Zugangslink finden Sie hier.

Programm