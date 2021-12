Publikationen



Roundtable zu vergleichender Geschichte mit Ulf Brunbauer und anderen nun in "East Central Europe" pobliziert

Die im Juni 2021 stattgefundene Diskussion über vergleichende Geschichte Ostmitteleuropas, an der Ulf Brunnbauer, Wendy Bracewell, Diana Mishkova, Joachim von Puttkamer und Philipp Ther teilnahmen, ist nun in der Zeitschrift East Central Europe, Jg. 2021, S. 328-344 unter "The Past, Present, and Future of Comparative History in East Central Europe and Beyond" nachzulesen.