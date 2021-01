Diskussion



Area Studies and the Challenges of the Digital Era - Online Discussion

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen der Wissenschafts- und Unterrichtspraktiken hat die Debatte über die Rolle und den Ort der Digitalisierung in den Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland und anderswo an Dynamik gewonnen. Forscher, Archivare, Bibliothekare und Hochschullehrer standen bereits vor der Forderung, sich an die Digitalisierung anzupassen, und diese haben sich erst nach Covid-19 verstärkt. In dieser Diskussion wird untersucht, was das Aufkommen des digitalen Zeitalters mit einer wachsenden Rolle für digitale Technologien und Methoden für Gebietsstudien bedeuten könnte. Diskussionsprache: Englisch.

Weitere Information

Datum: Montag, 18. Januar 2021

Zeit: 14 - 16 Uhr

Ort: online / via ZOOM

Kooperationspartner: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) e.V., Herder-Institut, Leibniz Wissenschafts-Campus Regensburg Europa und Amerika