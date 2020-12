IOS



Digitalisierung des Bestandes des Archivs Jugoslawiens: IOS unterstützt Initiative

Das IOS unterstützt eine Initiative zur Digitalisierung des Bestandes des Archivs Jugoslawiens (Arhiv Jugoslavije) in Belgrad im Rahmen des Berlin Prozesses. Dieses Archiv bewahrt das gemeinsame historisch-dokumentarische Erbe der Nachfolgestaaten Jugoslawiens und sollte ortsunabhängig nutzbar sein.

Auf Initiative des Wissenschaftlichen Forschungszentrums der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste wurde eine von zahlreichen Wissenschaftler*innen unterzeichnete Petiton an Frau Mateja Vraničar Erman, Slovenian High Representative for Yugoslav Succession, zur Digitialisierung des archivalischen Erbes Jugoslawiens gesandt. An den Gesprächen mit Frau Vraničar Erman und der Formulierung des Schreibens war auch das IOS beteiligt. Der Text der Petition findet sich hier.