Wie amerikanisch war Elvis? Die Entstehung einer transatlantischen Popkultur im Kalten Krieg

Ein Vortrag von Mathias Häußler (UR, Europäische Geschichte) im Rahmen der Ringvorlesung des Leibniz-WissenschaftsCampus "Europa und Amerika" und des CITAS "Special Relations Revisited: Europa und die USA seit dem 19. Jahrhundert".

Datum: Montag, 14. Dezember 2020

Zeit: 18.15 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://uni-regensburg.zoom.us/j/85892790976, Meeting ID: 858 9279 0976)

Zum Vortragsinhalt:

Heute zählt Elvis Presley neben Micky Maus und Coca-Cola geradezu selbstverständlich zu den bedeutendsten popkulturellen Symbolen der Vereinigten Staaten; sein ursprünglicher Aufstieg in den 1950er Jahren war jedoch zutiefst umstritten. Innerhalb der USA wurden Presleys laszive Bühnenauftritte und Adaptionen afroamerikanischer Rhythm and Blues Musik als Provokation des vermeintlichen gesellschaftlichen Konsens in Eisenhowers zutiefst konservativen Amerika wahrgenommen; in anderen Teilen der Welt stand Elvis oftmals synonym für die umstrittene Expansion amerikanischer Massenkultur und Konsumismus vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs. Dieser Vortrag beleuchtet die Verwandlung Presleys von einer rebellischen Teenagerfigur zu einem der größten popkulturellen Ikonen der Vereinigten Staaten und untersucht, wie größere Fragen amerikanischer Identität durch die öffentliche Figur des Sängers verhandelt wurden. Er interpretiert Elvis Presley hierbei als Wegbereiter einer transatlantischen Jugendkultur und zeigt, wie Popkultur und Konsumismus das öffentliche Bild der Vereinigten Staaten während des Ost-West-Konflikts beeinflussen konnten.

Der Vortrag basiert auf dem neuesten Buch von Mathias Häußler, Inventing Elvis: An American Icon in a Cold War World. Das Buch erschien am Anfang Dezember mit dem renommierten Verlag Bloomsbury Academic.

Zur Person:

Mathias Häußler ist akademischer Rat a.Z. am Lehrstuhl für europäische Geschichte an der UR. Er promovierte an der University of Cambridge. Sein erstes Buch Helmut Schmidt and British-German Relations: A European Misunderstanding, (Cambridge University Press, 2019) basiert auf der Dissertation. Neben der Politikgeschichte und Geschichte der internationalen Beziehung, beschäftigt er sich in seiner Forschung auch mit der populären Kultur, u.a. mit Elvis Presley und Massentourismus im 19. Jahrhundert.

Kooperationspartner:

Leibniz-WissenschaftsCampus Regensburg Europa und Amerika in der modernen Welt sowie das Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) der Universität Regensburg