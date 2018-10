Regensburger Vorträge zum östlichen Europa



100 Jahre Wiederentstehung Polens

Ein Vortrag von Dr. Matthias Kneip, Regensburg, Darmstadt, im Rahmen der Vortragsreihe "Regensburger Vorträge zum östlichen Europa".

Matthias Kneip, 1969 in Regensburg geboren, zählt zu den bekanntesten Mittlern im deutsch-polnischen Kulturaustausch. Er arbeitet als Schriftsteller und Publizist sowie als Wiss. Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Er lebt in Regensburg und Darmstadt.

Datum: Donnerstag, 6. Dezember 2018

Zeit: 19.00 Uhr

Ort: Evangelisches Bildungswerk Regensburg e. V., Am Ölberg 2, Bonhoeffer Saal

