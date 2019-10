Regensburger Vorträge zum östlichen Europa



1989 – Eine verpasste Chance? Das Erbe der Revolutionen im ehemaligen Ostblock

Podiumsdiskussion mit Dr. Luminiţa Gatejel (Regensburg), Joachim Jauer (Kirchberg im Wald), Prof. Dr. Marek Nekula (Regensburg).Teil der Veranstaltungsreihe Goodbye Socialism – Hello Capitalism sowie CITAS-Dialog | IOS, in Kooperation mit der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, CITAS, Evangelischem Bildungswerk und der Universitätsstiftung Hans Vielberth.

Datum: Dienstag, 19. November 2019

Zeit: 19.00 Uhr

Ort: Evangelisches Bildungswerk, Am Ölberg 2

