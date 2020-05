Ankündigung



Achte IOS-Jahrestagung wird auf 2021 verschoben

Die achte Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) zum Thema „Infrastructure in East and Southeast Europe in Comparative Perspective: Past, Present and Future“ kann aufgrund der Krisenlage wegen COVID-19 (Coronavirus) in diesem Jahr nicht stattfinden und muss leider in den Juni 2021 verschoben werden.