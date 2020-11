Vorträge



Amerika-Auswanderung und (ost)europäische „Diasporen” vor dem Ersten Weltkrieg

Ein Vortrag von Prof. Dr. Ulf Brunnbauer (IOS) im Rahmen der Ringvorlesung des Leibniz-WissenschaftsCampus "Europa und Amerika" und des CITAS "Special Relations Revisited: Europa und die USA seit dem 19. Jahrhundert".

Datum: Montag, 9. November 2020

Zeit: 18.15 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://uni-regensburg.zoom.us/j/85892790976, Meeting ID: 858 9279 0976)

Zum Vortragsinhalt: Am 22. März 1908 wurde zum ersten Mal ein orthodoxer Gottesdienst in albanischer Sprache abgehalten – in New York. Der Pope, der damit den ersten Schritt zur Schaffung einer eigenständigen albanisch-orthodoxen Kirche setzte, war Fan Noli – ein umtriebiger Aktivist der albanischen Sache in den USA zu einer Zeit, als es noch keinen albanischen Staat gab. 1922 wurde er schließlich Außenminister des jungen albanischen Staates, 1924 für kurze Zeit zum Regierungschef – bis er den Machtkampf gegen die einheimischen Machtgruppen verlor und Ende 1924 das Land wieder verlassen musste.

Fan Noli ist nicht der einzige Repräsentant von Emigrantengemeinschaften aus Ost- und Südosteuropa in Nordamerika, der die Freiheiten Amerikas für die Agitation für die nationale Befreiung jenseits des Atlantiks nutze. In diesem Vortrag werde ich auf die oft überraschenden Querverbindungen zwischen Emigrantencommunities in den USA und osteuropäischen Nationalismen eingehen und auch die Reaktion von Staaten wie Österreich-Ungarn diskutieren, die darob nicht begeistert waren.

Zur Person:

Seit 2008 ist Ulf Brunnbauer Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Regensburg. Seine Habilitation verteidigte er an der FU Berlin und promovierte an der Universität Graz. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) und Ko-Sprecher der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (GSOSES). Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Migration, Sozialgeschichte, Nationen und Nationalismus.

Kooperationspartner: Leibniz-WissenschaftsCampus Regensburg Europa und Amerika in der modernen Welt sowie das Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) der Universität Regensburg.