Artikel von Vladimir Otrachshenko, Olga Popova und Jose Tavares zu Extremtemperaturen und Gewalttaten

Vladimir Otrachshenko, Olga Popova, Jose Tavares: Extreme Temperature and Extreme Violence: Evidence from Russia. In: Economic Inquiry (online first, 18. August 2020)

Die Studie untersucht den Zusammenhang von extremen Temperaturen und Sterblichkeit durch Gewalttaten und verwendet dazu regionale Paneldaten aus Russland. Die Autor*innen stellen fest, dass extrem heiße Temperaturen die Gewaltsterblichkeit erhöhen, während extrem kalte Temperaturen keinen Einfluss haben. Die Auswirkungen von Hitze auf Gewalt unterscheiden sich je nach Geschlecht und Altersgruppe, sind an Wochenenden deutlich stärker und verursachen erhebliche soziale Kosten. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass bessere Beschäftigungsmöglichkeiten und ein geringerer Vodka-Konsum diese Auswirkungen begrenzen könnten. Die Ergebnisse unterstreichen, dass die Wirtschaftspolitik vulnerable Bevölkerungsgruppen ansprechen muss, um die negativen Auswirkungen extremer Temperaturen zu mildern.