Publikationen



Aufsatz von Cindy Wittke zu Minsker Abkommen

Ein Aufsatz von Cindy Wittke zur Umsetzung der Minsker Abkommen ist in der Zeitschrift East European Politics (Vorveröffentlichung online) erschienen. In "The Minsk Agreements – more than 'scraps of paper'?" erklärt Wittke, weshalb die Umsetzung der Abkommen so schwierig ist, und zeigt eine pragmatische Sichtweise auf die Aushandlung und Umsetzung solcher Friedensabkommen auf.