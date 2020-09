Publikationen



Aufsatz von Sabine Rutar erschienen: „Symbolic Geographies, Borderlands, and the Global Condition of Scholars“

Der Aufsatz ist Teil des Book Symposiums „Reflecting on Diana Mishkova's Beyond Balkanism. The Scholarly Politics of Region Making“, erschienen in Südosteuropa 68, no. 3, 2020. Die weiteren Autor*innen sind Guido Franzinetti, John Breuilly, Béatrice von Hirschhausen sowie die Autorin der diskutierten Monographie.