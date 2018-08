IOS



Beitrag von Bogdan Zawadewicz in Foreign Policy

Russland baut seinen Einfluss in Bosnien und Herzegowina vor den Wahlen im Oktober aus. Die Unterstützung reicht bis hin zu Hilfen für paramilitärische Kräfte in der Republika Srpska. Die Hintergründe erklärt Bogdan Zawadewicz von der IOS-Nachwuchsgruppe in einem Beitrag für Foreign Policy, den er gemeinsam mit Vera Mironova (Gastwissenschaftlerin in Harvard) verfasst hat. Auch bosnische Medien haben den Artikel inzwischen aufgegriffen und übersetzt.