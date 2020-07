Publikationen



Buchkapitel von Sabine Rutar erschienen: "Labor Protest in the Italian-Yugoslav Border Region During the Cold War: Action, Control, Legitimacy, Self-Management"

Der Aufsatz ist ein Teil von Marsha Siefert (Hg.), Labor in State-Socialist Europe, 1945–1989. Contributions to a History of Work, Budapest: CEU Press, 2020, S. 373-394. Der Band ist der erste, der die Geschichte der Arbeit im östlichen Europa während des Kalten Krieges umfassend anhand von geographisch breit gefächerten Fallstudien in den Blick nimmt.