CITAS-Ringvorlesung: Ulf Brunnbauer über "Anti-Balkanisierung: Föderalismuskonzepte in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert"

Der Balkan hat – unfreiwillig – der politischen Sprache den Begriff „Balkanisierung“ geschenkt, der negativ konnotiert ist und die Fragmentierung größerer politischer Einheiten bezeichnet. Übersehen wird dabei, dass die Geschichte Südosteuropas in den vergangenen zwei Jahrhunderten auch von Versuchen geprägt war, eine Föderation aller oder wenigstens einiger Länder bzw. „Völker“ der Region zu sein. Diese Versuche erläutert Ulf Brunnbauer am Montag, 22. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im zentralen Hörsaalgebäude H4 der Universität Regensburg. Der Vortrag „Anti-Balkanisierung: Föderalismuskonzepte in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert“ ist Teil der Ringvorlesung „Jenseits der Nation? Internationale und transnationale Ordnungen und Identitäten“ des Center for International and Transnational Area Studies (CITAS). In seiner Vorlesung wird Brunnbauer die wichtigsten dieser föderalen Ideen am Balkan und ihr Schicksal (d. h. Scheitern) präsentieren, aber auch auf eine realisierte Föderation im Kleinen – nämlich Jugoslawien – eingehen.

Datum: Montag, 22. Oktober

Zeit: von 18 bis 20 Uhr

Ort: zentralen Hörsaalgebäude H4 der Universität Regensburg