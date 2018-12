Vorträge



Corporatism and the Labour Income Share

Ein Vortrag von Mario Holzner (The Vienna Institute for International Economic Studies/Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche) im Rahmen der Seminarreihe des AB Ökonomie am IOS.

Datum: 23. April 2019

Zeit: 13.30 Uhr

Ort: Leibniz-Institut für Ost-und Südosteuropaforschung (IOS), Landshuter Str. 4 (Raum 109)