Cotton, Shoes and Milk Powder: Transatlantic Child Relief in post-WWI Central Europe

Ein Vortrag von Friederike Kind-Kovács (TU Dresden) im Rahmen der Ringvorlesung des Leibniz-WissenschaftsCampus "Europa und Amerika" und des CITAS "Special Relations Revisited: Europa und die USA seit dem 19. Jahrhundert". Der Vortrag wird in der englischen Sprache gehalten.

Datum: Montag, 7. Dezember 2020

Zeit: 18.15 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://uni-regensburg.zoom.us/j/85892790976, Meeting ID: 858 9279 0976)

Zum Vortragsinhalt:

Der Vortrag untersucht transatlantische Kinderhilfsprojekte in Mitteleuropa nach dem ersten Weltkrieg. Am Beispiel von Budapests bedürftigen Kindern rekonstruiert der Vortrag, wie Mitteleuropa nach dem ersten Weltkrieg zu einem Labor für transatlantische humanitäre Intervention wurde. Er untersucht, wie die Kinder der Hauptstadt in den USA humanitäre Empfindungen auslösten, die zu materiellen Hilfen in großem Umfang führten. Die American Relief Administration und das amerikanische Rote Kreuz zeigen beispielhaft das Interesse daran, Tonnen an materiellen ‚Dingen‘ wie Baumwolle, Schuhe und Milchpulver an verarmte und hungernde Kinder in Budapest zu liefern. Der Vortrag beleuchtet, wie transatlantische humanitäre Hilfen für Kinder Bilder des notleidenden Mitteleuropas verstärkten und zugleich mit Vorstellungen der modernen und wohlhabenden Vereinigten Staaten kontrastierten, die nicht nur den ersten Weltkrieg sondern auch diesen Krieg gegen Hunger und Not gewinnen konnten. Durch die Untersuchung von Diskursen und Alltagspraktiken der Hilfsprojekte beleuchtet die Analyse die zwiespältigen Auswirkungen der ‚humanitären‘ Hilfe auf die lokalen Empfängergesellschaften und auf die transatlantischen Machtverhältnisse.

Zur Person:

Friedrike Kind-Kovács ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung und seit Januar 2020 vertritt sie den Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der TU Dresden. Sie habilitierte an der Universität Regensburg und promovierte an der Universität Potsdam. Dieser Vortrag basiert auf ihrem nächsten Buch, Budapest's Children: Humanitarian Relief in the Aftermath of the Great War, das mit Indiana University Press erscheinen soll.

Kooperationspartner: Leibniz-WissenschaftsCampus Regensburg Europa und Amerika in der modernen Welt sowie das Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) der Universität Regensburg