Publikationen



COURAGE-Handbuch erschienen

Balázs Apor, Petér Apor, Sándor Horváth (Hrsg.): The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and its Heritage in Eastern Europe, Budapest: HAS – Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, 2018.

Im November erschien in Budapest unter Mitwirkung des IOS das „Handbook of Courage“. COURAGE wird vom „Horizon 2020“-Programm der Europäischen Union gefördert. 65 Autorinnen und Autoren geben auf 634 Seiten einen Überblick über das Erbe des kulturellen Widerstands in den post-sozialistischen Ländern Europas. Ulf Brunnbauer, Jacqueline Nießer, Laura Demeter, Anelia Kassabova und Uwe Sonnenberg haben als aktuelle bzw. ehemalige Mitarbeiter des IOS sowohl zu den Länderkapiteln (Bulgarien, DDR, Jugoslawien) als auch zu den thematischen Sektionen (Samizdat, kultureller Widerstand als transnationales Phänomen) beigetragen. Das Buch steht hier zum Download bereit.