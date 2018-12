Publikationen



Dezember-Heft 2018 von Economic Systems erschienen

Im Dezember-Heft 2018 befassen sich elf Beiträge mit verschiedenen Aspekten der komparativen Wirtschaftsforschung. Insbesondere analysiert - und bestätigt - Luca Uberti (Corruption in transition economies: Socialist, Ottoman or structural?) den dauerhaften Einfluss von osmanischer bzw. sozialistischer Herrschaft auf heutige länderspezifische Korruptionsindices. Gleichzeitig zeigt er aber auch, dass aktuelle Einflussfaktoren mehr an gegenwärtiger Korruption erklären als das historische Erbe.

In einem Beitrag mit hohem aktuellen Bezug gehen Talha und Yasemin Yalta (Are credit rating agencies regionally biased?) der Frage nach, ob die Ratings der großen Agenturen - Fitch, Moody´s and Standard & Poor´s - Bias gegenüber bestimmten Regionen der Welt enthalten. Auf der Basis einer ganzen Reihe von makroökonomischen, institutionellen und geopolitischen Indikatoren in einem weltweiten Ländersample kommen die Autoren zu dem Schluss, dass es zwar keinen Bias gegen bstimmte Ländergruppen gibt, allerdings einen, der die Ratings der USA gegenüber dem Rest der Welt favorisiert.

Insgesamt konnte die schon im Vorjahr hervorragende Performanz der Zeitschrift Economic Systems 2018 noch einmal verbessert werden. Die Zahl der zur Veröffentlichung eingereichten Beiträge hat sich weiter erhöht, auf etwa 500. Diese Steigerung geht mit einem weiteren Anstieg des Impact Factors einher. Auch die übrigen Indices sind angestiegen, darunter auch der zunehmend Beachtung findende SJR (ein mit dem IF der zitierenden Zeitschriften gewichteter IF) der auf 0,565 gestiegen ist.

Zu bemerken sind auch eine stetig zunehmende Sichtbarkeit und Internationalisierung der Zeitschrift. In Bezug auf die weltweit heruntergeladenen Artikel nimmt im Durchschnitt der letzten fünf Jahre erstmals China den Spitzenplatz ein, noch vor Großbritannien und den USA. Dieselben Download-Zahlen bestätigen auch Aktualität und Relevanz der Veröffentlichungen in Economic Systems: Unter den 12 Beiträgen, die in den letzten drei Monaten des Jahres 2018 am meisten nachgefragt wurden, befinden sich acht aus dem aktuellen Jahrgang.