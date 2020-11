Vorträge



Die Amerikanische Demokratie als politisches Ordnungsmodell von 1789 bis 1848/49

Ein Vortrag von Prof. Dr. Volker Depkat (Universität Regensburg) im Rahmen der Ringvorlesung des Leibniz-WissenschaftsCampus "Europa und Amerika" und des CITAS "Special Relations Revisited: Europa und die USA seit dem 19. Jahrhundert".

Datum: Montag, 16. November 2020

Zeit: 18.15 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://uni-regensburg.zoom.us/j/85892790976, Meeting ID: 858 9279 0976)

.ics Datei herunterladen

Zum Vortragsinhalt:

Die Frage nach der Rolle der USA als politisches Vorbild in Europa während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und insbesondere von deren "Einfluss" auf die Verfassungsentwicklungen im vormärzlichen Deutschland war ein zentrales Thema der westdeutschen Amerikahistoriographie während des Kalten Krieges. Es hat mit dem Ende des Ost-West-Konflikts aus verschiedenen Gründen dramatisch an Bedeutung verloren, könnte aber von den verflechtungs- und interaktionsgeschichtlichen Fragestellungen einer kritischen Regionalwissenschaft eine neue Relevanz erhalten.

Der Vortrag wird zunächst die Grundlinien der Forschungsdebatte der 'alten Bundesrepublik' über die USA als politisches Ordnungsmodell im Vormärz rekonstruieren, dann nach den Gründen für den Bedeutungsverlust des Themas seit 1991 fragen, um abschließend zu überlegen, welches Potential das Thema "Die Amerikanische Demokratie als politisches Ordnungsmodell von 1789 bis 1848/49" im Kontext einer transnational perspektivierten kritischen Regionalwissenschaft haben kann, die die Geschichte europäisch-amerikanischer Beziehungen als multidirektionale Interaktions-, Verflechtungs- und Transfergeschichte schreibt.



Zur Person:

Volker Depkat ist seit 2005 Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg. Er schrieb seine Habilitation an der Universität Greifswald und promovierte in Göttingen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die (US-)amerikanische Geschichte, darunter besonders auch europäisch-amerikanische Verbindungen.



Kooperationspartner: Leibniz-WissenschaftsCampus Regensburg Europa und Amerika in der modernen Welt sowie das Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) der Universität Regensburg