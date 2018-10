Vorträge



Die andere Seite der Migration: Wie Auswanderung einen großen Teil Europas verändert

Ein Vortrag von Ulf Brunnbauer (IOS) im Rahmen der Reihe "Leibniz-Lektionen" der Leibniz-Gemeinschaft und der Urania Berlin

Datum: 6. November 2018

Zeit: 19.30 Uhr

Ort: Urania Berlin, An der Urania 17, 10787 Berlin



Kein anderes Thema wird heute von den Bevölkerungen Europas so sehr als "Problem Nr. 1" wahrgenommen wie Migration. Quer über den Kontinent herrscht der Eindruck vor, noch nie wären so viele Menschen zugewandert; Rechtspopulisten feiern Erfolge, Regierungen im östlichen Europe präsentieren ihre xenophobe Politik als Verteidigung Europas. Vergessen wird, dass die größten Migrationsbewegungen innerhalb der EU stattfinden – und dass Einwanderung in ein Land Auswanderung aus einem anderen Land bedeutet. In dem Vortrag wird es um diese Seite des Migrationsgeschehens gehen: Was passiert mit Gesellschaften, aus denen viele Menschen auswandern? Südosteuropa, mit seiner langen Auswanderungstradition, kann darauf Antworten geben. Gleichzeitig ist dies eine Geschichte und Gegenwart der Ungleichheit in Europa – eine für den Zusammenhalt der EU zentrale Herausforderung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.