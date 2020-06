Publikationen



Ein Aufsatz von Guido Hausmann in der Zeitschrift Osteuropa erschienen

Guido Hausmann, Tanja Penter: Instrumentalisiert, verdrängt, ignoriert: Der Holodomor im Bewusstsein der Deutschen. In: OSTEUROPA (70) 2020 Heft 3-4, S. 193-214.

Deutschland war über den Hunger in der Ukraine 1932/33 gut informiert. Diplomaten berichteten, kirchliche Kreise starteten eine Hungerhilfe. Deutsche Ingenieure und Arbeiter auf Montage vor Ort waren Augenzeugen. Unter deutscher Besatzung entstand nach 1941 die erste wissenschaftliche Untersuchung der Hungerkatastrophe. Die Erkenntnisse wurden propagandistisch ausgeschlachtet. In der Nachkriegszeit erschwerten die nationalsozialistische Instrumentalisierung des Holodomor sowie die eigenen Täterschaft im Vernichtungskrieg und im Holocaust die Befassung mit dem Thema. Die Russlandzentriertheit der deutschen historischen Osteuropaforschung trug dazu bei, dass der Holodomor in der Ukraine verdrängt, vergessen und ignoriert wurde. Heute zielt die Forderung, den Holodomor als Genozid anzuerkennen, auch darauf, ihn in die europäische und globale Erinnerungskultur zu integrieren.