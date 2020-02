Wissenstransfer



Erinnerung an industrielle Arbeit in Istrien: Essays online

Wie viele Regionen in Südosteuropa war auch Istrien einst eine Industrieregion. Im Rahmen des Projekts „Remembering and Forgetting Industrial Labour in the Adriatic: The Case of Istria“ hat sich das IOS zusammen mit der Juraj Dobrila Universität Pula mit der gegenwärtigen (Nicht-)Erinnerung an die industrielle Arbeit befasst. Die dabei entstandenen Essays sind nun online.