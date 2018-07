Publikationen



Erste Monographie von Cindy Wittke erschienen

Im renommierten britischen Verlag Cambridge University Press ist die erste Monographie von Cindy Wittke, Leiterin der Nachwuchsgruppe "Frozen and Unfrozen Conflicts", erschienen. In "Law in the Twilight" untersucht die Rechts- und Politikwissenschaftlerin die Rolle internationaler Akteure in der Verhandlung und Umsetzung von Friedensabkommen zur Beilegung komplexer inner- und zwischenstaatlicher Konflikte seit dem Ende des Kalten Krieges. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Engagement des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Mehr auf www.cambridge.org/9781108424462