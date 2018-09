Vorträge



Fertility in post-Soviet countries: timing differences and their possible origins

Ein Vortrag von Konstantin Kazenin (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration/RANEPA Institute for applied economic research) im Rahmen der Seminarreihe des AB Ökonomie am IOS.

Datum: 9. Oktober 2018

Zeit: 13.30 Uhr

Ort: Leibniz-Institut für Ost-und Südosteuropaforschung (IOS), Landshuter Str. 4 (Raum 109)