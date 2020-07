Vorträge



Gender inequality in Central and Eastern Europe after 30 years of economic transition (online via Zoom)

Ein Vortrag von Dr. Iga Magda (Warsaw School of Economics, IBS) im Rahmen der 12th Joint IOS/EACES Summer Academy on Central and Eastern Europe 2020.

Datum: Mittwoch, 8. Juli 2020

Zeit: 14-15 Uhr

Ort: online / via ZOOM

.ics Datei herunterladen

Für die Teilnahme an diesem Vortrag ist eine Anmeldung erforderlich. Registrieren Sie sich bitte für das Datum und die Uhrzeit, die Ihnen am besten passen. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting. Um der Veranstaltung über ZOOM beizutreten, folgen Sie dem Link.