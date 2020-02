Publikationen



Handbuch zur Geschichte Südosteuropas: Erster Band erschienen

Handbuch zur Geschichte Südosteuropas. Bd. 1: Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300. Hgg.: Fritz Mitthof/Peter Schreiner/Oliver J. Schmitt. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2019. XLIV, 1121 Seiten. ISBN 978-3-11-063966-7. €189,95.

Nach mehrjähriger Vorarbeit erschien im Dezember 2019 das Handbuch zur Geschichte Südosteuropas. Band 1: Herrschaft und Politik in Südosteuropa von der römischen Antike bis 1300.

In dem auf 7 Bände angelegten Grundlagenwerk des IOS zur historischen Südosteuropaforschung, von der Antike bis in die Gegenwart, bildet der erste Band des Handbuchprojekts den Auftakt. Er trägt mit dazu bei, die historische Bedeutung der mit Südosteuropa vielfach verflochtenen europäischen Nachbarregionen und des östlichen Mittelmeerraums sowie epochenübergreifende Zusammenhänge sichtbar zu machen und Imperienvergleiche zu ermöglichen.

In 19 Großkapiteln behandelt Band 1 Südosteuropa im römischen Imperium und im Mittelalter. Zusätzlich führt eine umfangreiche Einleitung in das Gesamtprojekt und die Geschichte Südosteuropas ein. Einzigartig ist der zeitliche Horizont des Bandes von der Antike, bis hin zur fränkischen Herrschaft im südlichen Balkan im Hochmittelalter. Eine derartige Verknüpfung dieser beiden Großepochen, wo Antike und Mittelalter je gleich stark gewichtet werden, ist in der historischen Praxis einmalig. Außerdem bietet der Band umfangreiches Kartenmaterial und andere Hilfsmittel.

Folgen soll im Herbst 2020 Band zwei zu „Herrschaft und Politik in Südosteuropa von 1300 bis 1800“. Ausgewählte Beiträge aus allen sieben Bänden sowie umfangreiches Kartenmaterial sind schon jetzt im „Online-Handbuch zur Geschichte Südosteuropas“ abrufbar.

Redaktion und Koordination: Edvin Pezo