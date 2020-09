Publikationen



Heft 3, 2020, von Südosteuropa erschienen

Südosteuropa. Journal of Politics and Society 68, No 3 (2020), hat den Schwerpunkt „Changes in Social Relations in Serbia, 2000–2020“.

Gastherausgeber ist Mladen Lazić. Die Autor*innen befassen sich mit den jüngsten Veränderungen in der serbischen Gesellschaft, mit Schwerpunkten auf der wirtschaftlichen Situation sowie wirtschaftlichen Strategien von Haushalten, mit der Soziologie der Arbeit, mit dem Portfolio politischer Aktivist*innen, und mit liberalen sowie konservativ-nationalistischen Wertevorstellungen.

In der Offenen Sektion diskutieren Guido Franzinetti, John Breuilly, Béatrice von Hirschhausen und Sabine Rutar Diana Mishkovas Monographie „Beyond Balkanism. the Scholarly Politics of Region Making“. Die Autorin selbst schreibt eine Replik auf die vorgebrachten Überlegungen.