In memoriam Prof. Dr. Lutz Hoffmann

Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Prof. Dr. Lutz Hoffmann erfahren, der am 23. August 2019 im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Er wirkte von 2001 bis 2005 als Direktor am Osteuropa-Institut München, einem der beiden Vorgängereinrichtungen des IOS. Am 2012 gegründeten IOS begleitete er als Mitglied im Stiftungsrat (2012 bis 2015) die entscheidenden Schritte in Richtung der Mitgliedschaft in der Leibniz-Gemeinschaft. Insbesondere seine Erfahrungen als Präsident des DIW Berlin von 1989 bis 1999 waren in diesem Zusammenhang von unschätzbarem Wert.

Professor Hoffmann war ein ausgezeichneter Ökonom, der sich nicht nur als akademischer Forscher betätigte, sondern auch in der wirtschaftspolitischen Beratung umfassend aktiv war. Nach seiner Habilitation (über Importsubstitution und Wirtschaftswachstum) kam er 1969 als Professor für Volkswirtschaftslehre an die noch junge Universität Regensburg – und blieb danach dem Standort Regensburg zeit seines Lebens verbunden. Schon seit Anfang der 1970er Jahre betätigte er sich in der Politikberatung, konkret in Malaysia und später bei der Weltbank. Ab 1985 ließ er sich an der Universität Regensburg beurlauben, um eine führende Rolle in der UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) bei der Formulierung handels- und entwicklungspolitischer Konzepte einzunehmen. 1989 erfolgte die Berufung an die Spitze des DIW Berlin, das sich dann kurz nach seinem Amtsantritt mit den ökonomischen Aspekten der deutsch-deutschen Wiedervereinigung zu befassen hatte. Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand 1999 blieb Hoffmann in der Politikberatung aktiv, insbesondere in Kasachstan und als Leiter einer langjährig aktiven und großen Beratergruppe für die Regierung der Ukraine. So war es fast folgerichtig, dass er sich ab 2001 auch als Leiter des Osteuropa-Instituts zur Verfügung stellte.

Das IOS und insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen Osteuropa-Instituts verdanken Lutz Hoffmann viel – als Forscher und als emphatischer Mensch, auf dessen Unterstützung jederzeit Verlass war. Er wird hier nicht vergessen werden.