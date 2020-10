Publikationen



Internationale Dimension des Verfassungsstreits in Belarus: Beitrag zu von Fabian Burkhardt in Russian Analytical Digest

Beitrag von Fabian Burkhardt in Russian Analytical Digest No. 257, 23. Oktober 2020, erschienen: „The Standoff over Constitutional Reform in Belarus Leaves the EU and Russia on Opposite Sides of the Barricades“. Zum Volltext