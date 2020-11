Publikationen



„Jugoslawien als Erinnerung. Drei Regisseure und ihre Sicht der Geschichte nach Staatszerfall und Krieg“: Buchkapitel von Sabine Rutar, Armina Galijaš und Nataša Mišković

Das Kapitel „Jugoslawien als Erinnerung. Drei Regisseure und ihre Sicht der Geschichte nach Staatszerfall und Krieg“ von Sabine Rutar (IOS), Armina Galijaš (Univ. Graz) und Nataša Mišković (Univ. Basel) ist erschienen in: Sigfried Gruber u. a. (Hg.), From the Highlands to Hollywood. Multidisciplinary Perspectives on Southeastern Europe — Festschrift for Karl Kaser and SEEHA (Wien u.a.: LIT Verlag, 2020), 111-142.