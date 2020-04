Vorträge



Kolloquium mit Ulf Brunnbauer: "Die Ölsardine und Area Studies: Arbeitswelten, Fischkonserven und das Meer seit dem 19. Jh." (ZOOM e-lecture)

Ein Vortrag von Ulf Brunnbauer (IOS) im Rahmen des gemeinsamen Forschungskolloquiumsdes Leibniz-WissenschaftsCampus „Europa und Amerika“und der Graduiertenschule für Ost-und Südosteuropastudien.

Datum: 23. April 2020

Zeit: 16.15 Uhr

Ort: online / via ZOOM

In dem Vortrag wird sich alles um die Sardinendose drehen, ein unbesungener Held des Industriezeitalters. Ausgehend von der Entstehung der Fischkonservenindustrie an der Adria im späten 19. Jahrhundert (als Beginn der industriellen Transformation der damals noch österreichischen Küstengebiete), mit Sprüngen nach Kalifornien und John Steinbeck ("Cannery Row", 1945) und zurück nach Istrien, will ich anhand des Allerweltprodukts der Sardinendose Arbeits-, Wirtschafts- und Umweltgeschichte mit den Area Studies zusammenbringen. Denn in der Fischkonserve stecken reichhaltige Geschichten, die uns die Folgen von technologischem Wandel und Globalisierung auf lokale Gemeinschaften besser vestehen lassen. Zumal: Wer wollte nicht schon immer wissen, worin das Geheimnis des Superfoods aus der Adria besteht?

Für die virtuelle Teilnahme ist für Interessierte, die nicht Mitarbeiter*innen des IOS, der Graduiertenschule bzw. des Wissenschaftscampus sind, eine Anmeldung unter info(at)europeamerica.de erforderlich.

