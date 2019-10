Gesprächsabend



Konzert „The Plastic People of the Universe“

Die legendäre Prager Gruppe „The Plastic People of the Universe” ist eine der bekanntesten tschechischen Rockbands im Ausland. Mit ihrem experimentellen Sound begeistert sie seit 1968 ihre Fans. Das zweistündige Programm wartet auf mit einer Mischung aus den Klassikern der „Plastic People“ sowie mit neuen Kompositionen. Der Eintritt ist frei, Kartenreservierungen möglich.

Teil der Veranstaltungsreihe „Goodbye Socialism – Hello Capitalism“ in Kooperation mit der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien sowie CITAS.

Datum: Sonntag, 10. November 2019

Zeit: 20.00 Uhr (Zeitzeugengespräch)

Ort: Leerer Beutel, Bertholdstraße 9

