Workshop



Maps in Libraries 2019

First International GeoPortOst Workshop.

Organizer: Leibniz‐Institute for East and Southeast European Studies (IOS), Regensburg, in cooperation with the University of Regensburg (UR)

Conveners: Tillmann Tegeler (IOS), Hans Bauer (IOS), Ulf Brunnbauer (UR/IOS)

Dates: 13.-14. März 2019

Location: Leibniz‐Institut für Ost‐ und Südosturopaforschung (IOS), Landshuter Str. 4, 93047 Regensburg, Room 319

Registration: The number of participants is limited. Please register by March 5th, 2019, via E-Mail to geoportost(at)ios-regensburg.de

Program (pdf)

Plakat (pdf)