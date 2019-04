Workshop



Neoliberalism. A viable paradigm for understanding social change in Eastern Europe and beyond?

Doctoral and Postdoctoral Researchers are invited to attend this workshop with Johanna Bockman, to discuss whether neoliberalism offers a viable framework for exploring economic and social transformation across the globe.

To register, please contact citas(at)ur.de by 1 May.

Datum: 6. Mai 2019

Zeit: 14.00 - 16.00 Uhr

Ort: Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS), Landshuter Str. 4, Raum 109

Programm