Neuer Schwung oder vertane Chance: Kroatiens EU-Ratsvorsitz und der Westbalkan

Ein Vortrag von Prof. Dr. Tihomir Cipek, Universität Zagreb.

Kooperationspartner: Südosteuropa-Gesellschaft e.V. (Zweigstelle Regensburg)

Datum: Dienstag, 26. Mai 2020

Zeit: 18 Uhr

Ort: online / via ZOOM (den Zugangslink finden Sie hier am 26. Mai. Um der Veranstaltung über ZOOM beizutreten, folgen Sie bitte dem Link. Die Installation des Programms ist nicht notwendig.)

Zum Vortragsinhalt: Welche Politik soll die EU jenseits ihrer Grenzen am Westbalkan verfolgen? Soll sie die Aufnahme neuer Mitglieder wie Albanien und Nordmazedonien forcieren oder ausbremsen? Diese Fragen stellen sich umso drängender, seit Kroatien im Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat. Die Antworten darauf fallen bei den unterschiedlichen politischen Strömungen und Parteigruppierungen in der EU – u. a. Populisten, Sozialdemokraten, Liberale – mitunter höchst unterschiedlich aus.

Der Vortrag wird die verschiedenen Positionen vorstellen und die Beziehungen der Europäischen Union und Kroatiens zu den Staaten des Westbalkans beleuchten. Gleichzeitig wird er erörtern, was sich durch den Ratsvorsitz für Kroatien verändert: Gelingt es dem kleinen Land, sich dadurch als Regionalmacht zu etablieren? Und: Schafft es Zagreb, neuen Schwung in die EU-Erweiterung am Westbalkan zu bringen?