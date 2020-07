Publikationen



Neues Buchkapitel von Ulf Brunnbauer und Visar Nonaj erschienen: "Finding Workers to Build Socialism: Recruiting for the Steel Factories in Bulgaria and Albania"

Der Aufsatz "Finding Workers to Build Socialism: Recruiting for the Steel Factories in Bulgaria and Albania" präsentiert Resultate aus dem abgeschlossenen, von der Fritz-Thyssen-Stiftung geörderten Porjekt "Realsozialistische Industriearbeiterkulturen am Balkan", das am IOS durchgeführt wurde. Er erschien in dem von Marsha Siefert bei CEU Press herausgegebenen Sammelband "Labor in State-Socialist Europe, 1945–1989", siehe: http://ceupress.com/book/labor-state-socialist-europe-1945-1989