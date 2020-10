Veranstaltungsreihe



Online-Vorträge „südostEUROPA an einem Wendepunkt? Aktuelle Krisen im Schatten der Pandemie“

Proteste in Bulgarien 2020. Bild: Cheep/CC BY-SA 4.0 [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]]

Von 14. Oktober bis 10. November beleuchten fünf Vortragsveranstaltungen auf Zoom aktuelle Krisen in Südosteuropa.

In Bulgarien protestieren seit Wochen die Menschen gegen ihre Regierung; in Montenegro kündigt sich nach drei Jahrzehnten ein Machtwechsel an; in der östlichen Ägäis droht der Streit ums Gas zwischen Griechenland und Zypern einerseits, der Türkei andererseits zu eskalieren; auf der griechischen Insel Lesbos wurde evident, dass Europa noch immer bei der Lösung der Flüchtlingsfrage versagt; die europäische Integration des Westbalkans geht kaum voran. Einige der Krisen in Südosteuropa werden durch die Corona‐Pandemie und ihren massiven, in ihrer Dimension noch unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen verstärkt, bei anderen Problemen wirkt die Pandemie wie ein Brennglas. Dabei zeigen sich auch vielfältige Initiativen, die eine bessere Zukunft im Auge haben. Die Veranstaltungsreihe „südostEUROPA an einem Wendepunkt?“ nimmt aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in den Ländern Südosteuropas vertieft in den Blick; dabei werden neben den Hintergründen auch die europäische Dimension dieser Krisen sowie mögliche Lösungsansätze diskutiert.

Programm

Dr. Jutta Lauth Bacas (Mediterranean Institute, University of Malta): „Flüchtlingskrise in Griechenland – wie geht es weiter?”

Datum: Mi., 14.10.2020

Zeit: 16 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://ios‐regensburg‐de.zoom.us/j/96829831478, Meeting‐ID: 968 2983 1478)

.ics Datei herunterladen

Alexander Andreev (Deutsche Welle, Bulgarische Redaktion); Kommentar von PD Dr. Petăr Kehayov (LMU München): „Die Protestwelle in Bulgarien: Hintergründe und Zukunftsszenarien“

Datum: Mi., 21.10.2020

Zeit: 16 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://ios-regensburg-de.zoom.us/j/97215246429, Meeting‐ID: 972 1524 6429)

.ics Datei herunterladen

Dr. Peter Hurrelbrink, Merima Ejubović, Tanja Topić (Friedrich‐Ebert‐Stiftung, Bosnien‐Herzegowina): „Bosnische Blockaden, bosnische Vielfalt. Bosnien und Herzegowina 25 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica und dem Friedensvertrag von Dayton“

Datum: Mo., 26.10.2020

Zeit: 16 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://ios‐regensburg‐de.zoom.us/j/94474409429, Meeting‐ID: 944 7440 9429)

.ics Datei herunterladen

Prof. Dr. Heinz‐Jürgen Axt (Universität Duisburg-Essen): „Gasstreit im Mittelmeer: Eskalation oder Entspannung?“

Datum: Mi., 28.10.2020

Zeit: 16 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://ios‐regensburg‐de.zoom.us/j/99445012403, Meeting‐ID: 994 4501 2403)

.ics Datei herunterladen



Prof. Dr. Florian Bieber (Center for Southeast European Studies, Universität Graz): „Die Unendliche Geschichte: Europäische Integration im westlichen Balkan”

Datum: Di., 10.11.2020

Zeit: 16 Uhr

Ort: online / via ZOOM (https://ios‐regensburg‐de.zoom.us/j/97880025944, Meeting‐ID: 978 8002 5944)

.ics Datei herunterladen



Die Reihe wird vom IOS gemeinsam mit der Südosteuropa‐Gesellschaft (Zweigstelle Regensburg) veranstaltet, in Kooperation mit der Graduiertenschule für Ost‐ und Südosteuropastudien und dem Leibniz‐WissenschaftsCampus „Europe and America in the Modern World“.