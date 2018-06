IOS



Relaunch von GeoPortOst

Das Kartenportal GeoPortOst am IOS weitet seinen Horizont: Im Juni ist die digitale Sammlung um mehr als 2000 Karten gewachsen. Damit kann man jetzt auf über 3000 Karten vor allem zu Ost- und Südosteuropa zugreifen – und gleichzeitig „spielerisch“ mithelfen, sie korrekt zu verorten.

Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf thematischen Karten zur Geschichte, zur Ethnographie sowie zu den ökonomischen und sozialen Verhältnissen der Region. Darüber hinaus speichert das von der DFG geförderte Portal GeoPortOst Altkarten und Kartenserien vom 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert zum östlichen Europa. Ergänzt wird der Bestand durch Beiträge aus den digitalen Sammlungen des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) und des Georg-Eckert-Instituts – Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI).

Was bei den neu eingestellten Karten bislang noch fehlt, ist ihre geographische Verortung. Um das zu ändern, gibt es den Georeferencer, ein intuitiv bedienbares Webtool: Man muss mindestens drei übereinstimmende Punkte auf einer alten Karte und einer modernen (im Falle von GeoPortOst kann man zwischen einer Grundkarte von Google, Open Street Maps, Google Satellite u. a. wählen) finden. Das IOS kann das nicht alleine leisten, weshalb es für diese Arbeit auf die Hilfe von Freiwilligen hofft. Wobei Arbeit vielleicht der falsche Begriff ist – die Georeferenzierung kann detektivischen Spaß bereiten: In der ersten Projektphase haben Kartenenthusiast/inn/en in wenigen Wochen 912 Karten mit ca. 24000 Kontrollpunkten verortet.

Nun, in Phase zwei, gibt es erneut die Möglichkeit, tief in Kartenwelten einzutauchen und das östliche Europa in Raum und Zeit zu durch- und zu vermessen: Wer will, kann durch Teilnahme an der Georeferenzierung helfen, Karten offen zu legen, und dabei nicht nur die Dynamik des Raums in Ost- und Südosteuropa entdecken, sondern auch die Vielfalt kartographischer Raumkonzepte. Helfer verorten die Karten per Georeferencer mit Hilfe von Kontrollpunkten und können dadurch zahlreiche attraktive Features zur Analyse, zum Vergleich oder zur eigenen Weiterbearbeitung von Karten nutzen. Ihr Engagement wird durch Punktvergabe sichtbar gemacht, und auf die Top-Beiträger wartet ein Dankeschön. Alles Weitere zum Georeferenzieren auf http://geoportost.ios-regensburg.de/georeferencer/