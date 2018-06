IOS



Russische Präsidentenbibliothek eröffnet digitalen Lesesaal am IOS

Am IOS gibt es ab sofort einen digitalen Lesesaal der Präsidentenbibliothek Boris Jelzin. Den Vollzugang dazu hat eine fünfköpfige Delegation der digitalen Nationalbibliothek Russlands eingerichtet, die zu diesem Zweck am Dienstag, 12. Juni, nach Regensburg gekommen war. Die in St. Petersburg ansässige Präsidentenbibliothek verfügt über keinen physischen, sondern nur einen virtuellen Bestand. Dieser umfasst allerdings mehr als 600 000 Dokumente. 53 Prozent davon sind Archivmaterialien, 45 Prozent digitalisierte Printmedien und 2 Prozent multimediale Materialien. Nur gut ein Drittel davon ist frei über das Internet einsehbar. Mit dem Zugang in der Bibliothek des IOS besteht nun auch in Regensburg die Möglichkeit, den Gesamtbestand der Präsidentenbibliothek zu nutzen. Dies ist in Deutschland bislang nur an drei weiteren Orten (Berlin, München und Dresden) möglich. Die Sammlung umfasst so wichtige Dokumente wie die Laurentiuschronik aus dem 12. Jahrhundert oder einen Brief Zar Alexanders I. an Napoleon in französischer Sprache. Die neue Partnerschaft soll die Osteuropaforschung am Standort Regensburg stärken und seine Bedeutung betonen. Als Dankeschön überreichte der Leiter der IOS-Bibliothek, Tillmann Tegeler, dem Direktor der Zweigstelle Tjumen‘, Oleg. L. Shor, der die Delegation anführte, die vom IOS digitalisierten Bände der Kaukasischen Post (1906-1914); sie sollen in die Sammlung „Russland-Deutschland“ der Präsidentenbibliothek integriert werden. Die Nutzung des Vollzugangs steht jeder Besucherin und jedem Besucher der IOS-Bibliothek offen.