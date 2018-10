Publikationen



Russland-Analysen Nr. 360 (05.10.2018): "Regionalwahlen und Russlands Föderalismus"

Mit Beiträgen von Alexander Kynew (Moskau), Fabian Burkhardt (Moskau)/Janis Kluge (Berlin) und Jens Siegert (Moskau).

Die aktuelle Ausgabe der Russland Analysen befasst sich mit dem sog. Einheitlichen Wahltag vom 9. September 2018, an dem mehr als fünfzig Regionalwahlen stattfanden. Erstmals seit 2011 war eine Schwächung der Partei der Macht, "Einiges Russland", zu beobachten. Zudem musste zum ersten Mal seit 2015 bei den Gouverneurswahlen in vier Regionen in einer zweiten Runde nachgewählt werden. Wie ist es dazu gekommen? Alexander Kynew analysiert die Besonderheiten des Wahlkampfes 2018 im Kontext der Entwicklungen in der elektoralen Politik der letzten Jahren. Fabian Burkhardt und Janis Kluge nehmen den breiteren Kontext der Beziehungen zwischen dem föderalen Zentrum und der Regionen in Blick und zeigen die politischen Risiken, die mit der Zentralisierungspolitik verbunden sind, auf. Die Beiträge werden durch aktuelle Umfragen zum Einheitlichen Wahltag und zur Rentenreform ergänzt.